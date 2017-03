MondoLibero - Il Quotidiano on line per la Tua Informazione

Anche se la notizia non ha avuto molta risonanza, il 13 maggio 2016 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Interno che regola l’utilizzo dei droni da parte delle Forze dell’ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Le prove sperimentali si sono svolte a Frosinone, simulando un posto di controllo, al quale hanno partecipato le società scelte da bando ...

Boom di asili per animali: una soluzione per padroni e amici a quattro zampe

Sudan in ginocchio tra guerra e fame: l'impegno per l'intervento immediato dei medici di Cuamm

Questa sera al Circolo di via Maccari a Firenze ho incontrato Michele Emiliano al termine di un incontro promosso dal PD. Sull'uscita l'ho chiamato, si è girato, mi è venuto incontro dopo avere fatto qualche metro. Con piacere gli ho stretto la mano e l'ho ringraziato per quanto è chiaro nel parlare, l'ho ringraziato come cittadino e come italiano. Gli italiani hanno bisogno di personalità pol ...

